Американский пловец Матиас установил мировой рекорд на дистанции 100 м брассом
Американец Ван Матиас обновил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом. На отборочных соревнованиях к чемпионату мира на короткой воде в Уэстмонте он показал время 55,14 секунды.
Предыдущее достижение принадлежало белорусу Илье Шимановичу. В 2021 году он преодолел дистанцию за 55,28 секунды в финале этапа Международной лиги плавания в Эйндховене.
Также на отборочном турнире Кейт Дугласс повторила мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем — 22,75 секунды. Первой такой результат показала ее соотечественница Гретхен Уолш.
Вану Матиасу 26 лет. В этом году он стал трехкратным победителем Тихоокеанского чемпионата по плаванию.