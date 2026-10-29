Содержание госаппарата в Воронежской области подорожает вдвое: с 23 до 41 млрд

Финансирование системы здравоохранения выглядит скромнее. На медицину в проекте предусмотрено 29,1 млрд руб. — это на 16,3 млрд руб. (в 1,5 раза) меньше, чем планируется потратить на госаппарат. Внутри медицинского блока на стационарную помощь выделено 8,1 млрд руб., на амбулаторную — 4,2 млрд руб., на скорую — 225,7 млн руб.