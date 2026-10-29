Содержание госаппарата в Воронежской области подорожает вдвое: с 23 до 41 млрд
В правительстве Воронежской области сегодня прошли публичные слушания по проекту облбюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, организованные региональным министерством финансов, на которых присутствовал корреспондент «Ъ-Черноземье». По проекту бюджета, на реализацию раздела «Общегосударственные вопросы» в 2027 году зарезервировано 45,4 млрд руб. Для сравнения, в уже утвержденном бюджете на 2026 год эта статья предполагала 23,02 млрд руб.
Раздел отвечает за расходы на содержание органов власти, которые вырастут вдвое — но, на что именно они пойдут, в силу обобщенной формулировки неясно. Львиная доля средств (41,2 млрд руб.) приходится на подраздел «Другие общегосударственные вопросы».
На функционирование правительства области и местных администраций заложено 1,23 млрд руб., на работу законодательных органов — 622,3 млн руб., на судебную систему — 427,3 млн руб. На обеспечение проведения выборов и референдумов предусмотрено 242,5 млн руб., а на резервные фонды — 1,2 млрд руб.
Финансирование системы здравоохранения выглядит скромнее. На медицину в проекте предусмотрено 29,1 млрд руб. — это на 16,3 млрд руб. (в 1,5 раза) меньше, чем планируется потратить на госаппарат. Внутри медицинского блока на стационарную помощь выделено 8,1 млрд руб., на амбулаторную — 4,2 млрд руб., на скорую — 225,7 млн руб.
Оставшиеся 14,9 млрд руб. (то есть порядка половины) аккумулированы по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения».
Лидерами по объему ассигнований выступают социальная сфера и образование — 53,2 млрд и 48,3 млрд руб. соответственно. На стимулирование национальной экономики заложено 40,9 млрд руб., где главным драйвером финансирования остается дорожное хозяйство (28,3 млрд руб.).
Также минфин Воронежской области представил проект бюджета. Расходы областной казны в 2027 году запланированы на уровне 248,5 млрд руб., тогда как доходы — 226,7 млрд руб.