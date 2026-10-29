За неделю в Черноземье бензин подорожал только в Воронежской области
Бензин подешевел в пяти регионах Черноземья за неделю
Средняя стоимость автомобильного бензина (с учетом всех марок) с 20 по 26 октября снизилась в пяти регионах Черноземья по сравнению с предыдущей неделей — с 13 по 19 октября. Исключением стала Воронежская область, где бензин подорожал на 0,01%, или на 1 коп., с 82,95 до 82,96 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Сильнее всего топливо подешевело в Курской области — на 5,2%, или 4,4 руб., с 84,21 до 79,81 руб. за литр. В Тамбовской области стоимость литра бензина снизилась на 4,2%, или на 3,54 руб., с 83,31 до 79,77 руб. В Белгородской области цена уменьшилась на 3%, или на 2,15 руб., с 72,28 до 70,13 руб. В Липецкой области бензин подешевел на 2,8%, или на 2,14 руб., с 77,26 до 75,12 руб. В Орловской области цена снизилась на 2,5%, или на 1,74 руб., с 71,01 до 69,27 руб. за литр.
В ЦФО средняя стоимость автомобильного бензина с 20 по 26 октября уменьшилась на 2,3%, или на 1,79 руб. за литр,— с 77,45 до 75,66 руб. В целом по России цена снизилась на 1,8%, или на 1,40 руб.,— с 78,04 до 76,64 руб. за литр. В половине регионов Черноземья стоимость топлива выше: в Воронежской, Курской и Тамбовской областях.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что Орловская область стала единственным регионом Черноземья, где с 13 по 19 октября подорожал автомобильный бензин. Средняя стоимость литра топлива в регионе с учетом всех марок выросла на 0,3% — с 70,81 до 71,01 руб. При этом дизель подешевел на 0,2% — с 77,12 до 76,96 руб. за литр.
К середине октября в макрорегионе начала постепенно восстанавливаться доступность бензина, из-за чего власти регионов смягчили правила его продажи. При этом независимые операторы по-прежнему сталкиваются с проблемами поставок.