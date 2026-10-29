За неделю в Черноземье бензин подорожал только в Воронежской области

Сильнее всего топливо подешевело в Курской области — на 5,2%, или 4,4 руб., с 84,21 до 79,81 руб. за литр. В Тамбовской области стоимость литра бензина снизилась на 4,2%, или на 3,54 руб., с 83,31 до 79,77 руб. В Белгородской области цена уменьшилась на 3%, или на 2,15 руб., с 72,28 до 70,13 руб. В Липецкой области бензин подешевел на 2,8%, или на 2,14 руб., с 77,26 до 75,12 руб. В Орловской области цена снизилась на 2,5%, или на 1,74 руб., с 71,01 до 69,27 руб. за литр.