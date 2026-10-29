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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Черноземье

Один человек погиб и семь ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

В Белгородской области при атаках ВСУ погиб мирный житель и ранены семеро
За минувшие сутки в результате атак ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель, еще семь человек получили ранения. Пятеро пострадавших продолжают лечение в стационаре, остальным помощь оказана амбулаторно. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • Согласно данным регионального оперативного штаба, в селе Бессоновка от удара FPV-дрона по сельхозтехнике погиб мужчина. Техника повреждена.

  • В Грайвороне в результате атаки FPV-дрона ранен велосипедист — мужчина госпитализирован. В селе Гора-Подол при детонации дрона мужчина получил акубаротравму, ушибы лица и рук. После оказания помощи он отпущен домой. Также медицинская помощь оказана мужчине и женщине, получившим осколочные ранения при атаках дронов в Грайвороне и селе Новостроевка-Первая 27 октября.

  • В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке дрона на автомобиль пострадали три человека — все находятся на стационарном лечении, машина сгорела. В Шебекине в результате удара дрона по машине ранены две женщины: одна госпитализирована, другая продолжает лечение амбулаторно. Кроме того, в больнице оказана помощь трем женщинам, получившим акубаротравмы при взрывах дронов в Шебекине и поселке Маслова Пристань 20, 23 и 27 октября.

Всего за сутки со стороны Украины нанесли 114 ударов по территории области. ВСУ произвели восемь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также один раз сбросили взрывные устройства с дронов. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили и подавили 233 беспилотника. Атакам подверглись Белгород, а также Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.

За предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 140 раз. Тогда в Грайворонском округе в результате целенаправленного удара погиб мирный житель, еще четыре человека получили ранения в Корочанском и Шебекинском округах — двое из них находились в тяжелом состоянии.
Алина Морозова