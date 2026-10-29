Один человек погиб и семь ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

В Грайвороне в результате атаки FPV-дрона ранен велосипедист — мужчина госпитализирован. В селе Гора-Подол при детонации дрона мужчина получил акубаротравму, ушибы лица и рук. После оказания помощи он отпущен домой. Также медицинская помощь оказана мужчине и женщине, получившим осколочные ранения при атаках дронов в Грайвороне и селе Новостроевка-Первая 27 октября.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке дрона на автомобиль пострадали три человека — все находятся на стационарном лечении, машина сгорела. В Шебекине в результате удара дрона по машине ранены две женщины: одна госпитализирована, другая продолжает лечение амбулаторно. Кроме того, в больнице оказана помощь трем женщинам, получившим акубаротравмы при взрывах дронов в Шебекине и поселке Маслова Пристань 20, 23 и 27 октября.