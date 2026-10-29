Один человек погиб и семь ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область за сутки
Согласно данным регионального оперативного штаба, в селе Бессоновка от удара FPV-дрона по сельхозтехнике погиб мужчина. Техника повреждена.
В Грайвороне в результате атаки FPV-дрона ранен велосипедист — мужчина госпитализирован. В селе Гора-Подол при детонации дрона мужчина получил акубаротравму, ушибы лица и рук. После оказания помощи он отпущен домой. Также медицинская помощь оказана мужчине и женщине, получившим осколочные ранения при атаках дронов в Грайвороне и селе Новостроевка-Первая 27 октября.
В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке дрона на автомобиль пострадали три человека — все находятся на стационарном лечении, машина сгорела. В Шебекине в результате удара дрона по машине ранены две женщины: одна госпитализирована, другая продолжает лечение амбулаторно. Кроме того, в больнице оказана помощь трем женщинам, получившим акубаротравмы при взрывах дронов в Шебекине и поселке Маслова Пристань 20, 23 и 27 октября.
Всего за сутки со стороны Украины нанесли 114 ударов по территории области. ВСУ произвели восемь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также один раз сбросили взрывные устройства с дронов. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили и подавили 233 беспилотника. Атакам подверглись Белгород, а также Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.