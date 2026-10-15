Главные новости за 15 октября. Кубань, Крым, Адыгея
Прокуратура требует изъять у бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко и его супруги имущество на 20,5 млн руб. Речь идет о квартире, расположенной в Краснодаре, стоимостью 13,5 млн руб., и автомобиле марки Range Rover за 7 млн руб.
На поддержку туриндустрии Севастополя выделено 584,5 млн руб. Соответствующее решение принял председатель правительства Михаил Мишустин, выплаты уже производятся.
Арбитражный суд Краснодарского края взыскал почти 34,3 млрд руб. с компаний «Каматрансойл», «Кама шиппинг» и «Волгатранснефть» в счет возмещения ущерба окружающей среде после чрезвычайной ситуации с танкерами у Керченского пролива в 2024 году.
В Краснодарском крае с 14 января по 14 октября сильнее всего выросла стоимость мороженой неразделанной рыбы: килограмм подорожал на 26,9%, до 464,35 руб. Существенно увеличились цены также на курятину — на 14,2%, до 300,27 руб. за килограмм, и говядину — на 13%, до 768,81 руб.
Прикубанский районный суд Краснодара приговорил Ольгу Шевченко к трем с половиной годам лишения свободы по делу об участии в преступном сообществе, организовавшем сеть подпольных аптек на Кубани.
Участники СВО будут бесплатно посещать игры баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». Перед матчем баскетбольных клубов «Локомотив-Кубань» и «Автодор» открыли постоянную трибуну «Защитников России» для ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
В Краснодаре продажи книг за прошедшие девять месяцев 2026 года выросли примерно на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В Сочи и Новороссийске спрос немного снизился — примерно на 2% в каждом городе.
В Анапе в 2026 году реализуются 25 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 250 млрд руб. Из общего количества инициатив 21 проект приходится на санаторно-курортную сферу, где объем инвестиций превышает 210 млрд руб.
В Севастополе начали приводить в порядок контейнерные площадки. Сегодня на уборке задействованы 35 единиц техники ООО «Чистый город», 15 единиц техники БГС, а также техника и специалисты ГБУ «Парки и скверы» и муниципальных образований.
За январь—сентябрь 2026 года в Краснодарском крае ввели в действие 17 436 зданий общей площадью 5,1 млн кв. м. Большая часть приходится на жилые здания — 16 793 объекта площадью 3,6 млн кв. м.