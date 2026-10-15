В развитие курортной инфраструктуры Анапы вложат более 250 млрд рублей
В Анапе в 2026 году реализуются 25 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 250 млрд руб. Из общего количества инициатив 21 проект приходится на санаторно-курортную сферу, где объем инвестиций превышает 210 млрд руб, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Совокупный номерной фонд новых объектов составит более 16 тыс. номеров. Реализация всех проектов позволит создать свыше 17 тыс. рабочих мест.
В активной стадии строительно-монтажных работ находятся 17 проектов с общим объемом инвестиций около 160 млрд руб. Онни предусматривают создание примерно 6,5 тыс. рабочих мест. В частности, строятся круглогодичные гостиничные комплексы категории «четыре звезды», а также проводится реновация корпоративного центра оздоровления «СИБУР-Юг».
Еще восемь проектов с инвестициями почти на 93 млрд руб. находятся на стадии подготовки проектно-сметной документации. Среди них — строительство пятизвездочного спа-отеля «Анапа Хилс» и детского оздоровительного комплекса «Юбилейный». Реализация проектов, по данным администрации, позволит создать еще около 11 тыс. рабочих мест.
Одним из значимых событий 2026 года стало открытие пятизвездочного отеля международного тайского бренда Dusit Thani со спа-центром. Объем инвестиций в проект превысил 3 млрд руб., создано 120 рабочих мест. Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме два года назад.
Развивается и инфраструктура для семейного отдыха. Летом начал принимать детей новый четырехэтажный корпус на 800 мест оздоровительного комплекса «Аврора». Кроме того, после длительного простоя возобновили работу детские лагеря «Приазовец» и «Черноморец» на Пионерском проспекте.
Всего летом в Анапе работали около 1,6 тыс. объектов размещения, включая 25 санаториев и 24 детские здравницы. По информации мэрии курорта, 11 объектов имеют категорию «пять звезд», 53 — «четыре звезды» и 135 — «три звезды». Семьдесят два отеля работают по системам «все включено» и «ультра все включено».
До конца 2026 года планируется завершить два инвестиционных проекта с общим объемом вложений более 14 млрд руб. и создать свыше 800 рабочих мест. Среди крупных инфраструктурных проектов — гостиничный комплекс с аквапарком в районе железнодорожного вокзала, строительство гостиничного комплекса «Николай I» на Высоком берегу и продление набережной в сторону Лысой горы.