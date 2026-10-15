В развитие курортной инфраструктуры Анапы вложат более 250 млрд рублей

Еще восемь проектов с инвестициями почти на 93 млрд руб. находятся на стадии подготовки проектно-сметной документации. Среди них — строительство пятизвездочного спа-отеля «Анапа Хилс» и детского оздоровительного комплекса «Юбилейный». Реализация проектов, по данным администрации, позволит создать еще около 11 тыс. рабочих мест.