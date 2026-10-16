В Комитете лесного хозяйства Подмосковья опровергли нашествие волков
Вачугов: речи о массовом нашествии волков в Подмосковье не было и нет
Речи о массовом нашествии волков в Московской области не было и нет, заявил ТАСС начальник управления государственного охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства региона Дмитрий Вачугов. По его словам, случаи встречи жителей Подмосковья с волками за последнее время не стали чаще.
Господин Вачугов пояснил, что волки из Подмосковья не могут заходить на территорию Москвы, поскольку это слишком большое для них расстояние. «Как они пройдут дачный пояс, магистрали? Мы с таким не сталкивались ни разу»,— добавил он.
По словам эксперта, эти животные будут, напротив, отходить в более спокойные места — Тверскую, Калужскую и Рязанскую области. «Волк не любит встречаться с человеком, если он здоровый, не бешеный. Спокойной жизни в Подмосковье у волков нет»,— заключил Дмитрий Вачугов.
Информацию о нашествии волков в разных регионах России сегодня стали распространять в СМИ и Telegram-каналах. Shot писал, что животные «кошмарят» жителей Ленинградской области, Екатеринбурга, Тюмени и Подмосковья. По данным канала, волки «заходят в частный сектор, бродят по дорогам, ищут еду». С начала осени их видели в Подмосковье минимум 10 раз, утверждает Shot.