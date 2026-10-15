С начала 2026 года на Кубани построили более 17 тысяч зданий

Согласно статистике, нежилых зданий за девять месяцев на территории Краснодарского края ввели 643 общей площадью 1,5 млн кв. м. Среди них 77 промышленных зданий (104 тыс. кв. м), 26 сельскохозяйственных (22,9 тыс. кв. м), 340 коммерческих (700,7 тыс. кв. м), 37 административных (54,2 тыс. кв. м), 17 учебных (298,6 тыс. кв. м), 12 объектов здравоохранения (21 тыс. кв. м) и 134 других здания (310 тыс. кв. м).