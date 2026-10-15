С начала 2026 года на Кубани построили более 17 тысяч зданий
За январь-сентябрь 2026 года в Краснодарском крае ввели в действие 17 436 зданий общей площадью 5,1 млн кв. м. Об этом свидетельствуют данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
Большая часть приходится на жилые здания — 16 793 объекта площадью 3,6 млн кв. м. Из них 407 зданий построили юридические лица (1,6 млн кв. м), 16 386 — население (2 млн кв. м).
Согласно статистике, нежилых зданий за девять месяцев на территории Краснодарского края ввели 643 общей площадью 1,5 млн кв. м. Среди них 77 промышленных зданий (104 тыс. кв. м), 26 сельскохозяйственных (22,9 тыс. кв. м), 340 коммерческих (700,7 тыс. кв. м), 37 административных (54,2 тыс. кв. м), 17 учебных (298,6 тыс. кв. м), 12 объектов здравоохранения (21 тыс. кв. м) и 134 других здания (310 тыс. кв. м).