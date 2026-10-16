Посадка на «Сапсан» по биометрии заработает в 2027 году

Сейчас биометрическая посадка доступна на пяти маршрутах: Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново, Москва — Кострома, Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново. Речь идет о «Ласточках» РЖД. Технологию испытывают уже как минимум шесть месяцев на отдельной группе пассажиров. По данным компании, это помогло сократить время посадки с 30 до 15 секунд, что сравнимо с традиционным способом проверки данных проводником. Результат планируется доработать, после чего систему внедрят и на «Сапсане». В дальнейшем сервис могут масштабировать и на поезда Федеральной пассажирской компании, заявили ранее «Ъ» в компании.