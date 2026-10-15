На поддержку туриндустрии Севастополя выделили 584,5 млн рублей

Кроме того, в городе улучшают спортивные объекты: заканчивается капремонт двух спортшкол олимпийского резерва, идет капремонт футбольного поля, монтируются умные спортплощадки. В скором времени начнут строить гребную базу «Чайка» в Инкермане. Михаил Развожаев отметил, что с 2019 года число систематически занимающихся физкультурой и спортом в Севастополе выросло более чем вдвое.