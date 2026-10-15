На поддержку туриндустрии Севастополя выделили 584,5 млн рублей
На поддержку туриндустрии Севастополя выделено 584,5 млн руб. Соответствующее решение принял председатель правительства Михаил Мишустин, выплаты уже производятся. Об этом стало известно на рабочей встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, на которой обсуждали развитие туризма и образования в регионе, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Дмитрий Чернышенко отметил, что в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» создаются условия для качественного отдыха. Благодаря «Севастопольскому туристическому кластеру» в регионе появится не только дополнительный курорт, но и 3 тыс. новых рабочих мест. Работа идет в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», который реализуют по решению президента России Владимира Путина.
В Севастополе по нацпроекту поддержку уже получили 40 проектов. Они предусматривают создание новых туристских маршрутов и покупку специализированного оборудования. В рамках льготного кредитования в городе строятся гостиничный и акватермальный комплексы.
Дмитрий Чернышенко и Михаил Развожаев также обсудили развитие образовательной инфраструктуры. По программе капремонтов профинансировали ремонт общежития Севастопольского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова.
Кроме того, в городе улучшают спортивные объекты: заканчивается капремонт двух спортшкол олимпийского резерва, идет капремонт футбольного поля, монтируются умные спортплощадки. В скором времени начнут строить гребную базу «Чайка» в Инкермане. Михаил Развожаев отметил, что с 2019 года число систематически занимающихся физкультурой и спортом в Севастополе выросло более чем вдвое.