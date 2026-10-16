В Москве задержали студента за поджог релейного шкафа

Подросток признался, что действовал по указаниям неизвестных лиц, с которыми познакомился через чат-бот в Telegram, где сначала общался с девушкой. Кураторы оплатили ему такси и перевели деньги на покупку горючих материалов. Добравшись до места, молодой человек вскрыл шкаф, облил его горючей жидкостью и поджег, при этом записывая происходящее на мобильный телефон.