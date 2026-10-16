В Москве задержали студента за поджог релейного шкафа
На железнодорожном перегоне Химки — Молжаниново Ленинградского направления Московской железной дороги произошел поджог трансформаторного релейного шкафа. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
В дежурную часть линейного отдела МВД на станции Москва-Ленинградская поступило сообщение о возгорании оборудования, которое обеспечивает безопасность движения поездов. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что пожар возник вследствие поджога.
В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска УТ МВД России по ЦФО и линейного отдела МВД на станции Москва-Ленинградская вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний студент третьего курса подмосковного техникума, уроженец Владивостока 2008 года рождения, ранее не судимый.
Подросток признался, что действовал по указаниям неизвестных лиц, с которыми познакомился через чат-бот в Telegram, где сначала общался с девушкой. Кураторы оплатили ему такси и перевели деньги на покупку горючих материалов. Добравшись до места, молодой человек вскрыл шкаф, облил его горючей жидкостью и поджег, при этом записывая происходящее на мобильный телефон.
В отношении студента возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Он заключен под стражу на время следствия. Правоохранительные органы также проверяют его возможную причастность к другим подобным преступлениям.