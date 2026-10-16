«ЭКО-культура» планирует урегулировать вопрос с налоговой
Агрохолдинг «ЭКО-культура» планирует урегулировать возникшие проблемы с налоговой в установленном законом порядке и в кратчайшие сроки. Об этом «Ъ» рассказали в самой компании. Банкротство не входит в планы холдинга и не рассматривается руководством как сценарий дальнейшего развития бизнеса, заявили там.
«ЭКО-культура» — крупный производитель тепличных овощей. Арбитражный суд Ставропольского края 12 октября 2026 года принял заявление о банкротстве головной структуры агрохолдинга от межрайонной ИФНС России №20 по Саратовской области. Опрошенные «Ъ» юристы связали это с наличием у компании задолженности по налогам в размере 148 млн руб.
Обращение в арбитражный суд — механизм урегулирования финансово-правовых вопросов и само по себе не означает признания компании банкротом, говорят в «ЭКО-культуре». Там обращают внимание, что российская тепличная отрасль работает в непростых условиях. В числе негативных для бизнеса факторов в «ЭКО-культуре» выделяют рост производственных и логистических затрат, увеличение стоимости финансирования и прочее.