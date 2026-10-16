«ЭКО-культура» планирует урегулировать вопрос с налоговой

Обращение в арбитражный суд — механизм урегулирования финансово-правовых вопросов и само по себе не означает признания компании банкротом, говорят в «ЭКО-культуре». Там обращают внимание, что российская тепличная отрасль работает в непростых условиях. В числе негативных для бизнеса факторов в «ЭКО-культуре» выделяют рост производственных и логистических затрат, увеличение стоимости финансирования и прочее.