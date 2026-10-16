«Дошло до того, что о гипнозе спросили самого Третьяка»
Владимир Осипов — о подозрениях в адрес хоккеиста
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Вокруг великих хоккеистов, которые удивляли своей игрой весь мир, также возникали теории заговора, причем иногда самые невероятные. То, как работал на площадке один из лучших хоккейных вратарей всех времен — Владислав Третьяк, пытались изучать. Но объяснить его умопомрачительные сейвы талантом и невероятной реакцией на Западе посчитали скучным. Так родилась теория о том, что голкипер из СССР владеет гипнозом.
В прессе даже появлялись интервью неких игроков, которые это подтверждали. Дошло до того, что о гипнозе спросили самого Третьяка. Он вопросу не удивился, но с улыбкой ответил, что такой техникой не владеет.
Еще одна теория заговора появилась в хоккейном мире после того, как свою карьеру завершил легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки. Его рекорд по заброшенным шайбам уже покорился Александру Овечкину, а вот побить достижение Гретцки по результативным передачам невозможно: цифры невероятные!
В его активе 1963 паса, после которых забрасывались шайбы. Ближайшие преследователи далеко позади, у самых лучших — около 1,2 тыс. И вот тут-то и появилась теория заговора: вроде как некоторые передачи в статистику легенды вписывали те, кто эту самую статистику вел.
Гретцки играл в 1980-е и 1990-е. В те годы с цифровизацией было не так хорошо, как сейчас, и технически продвинутых способов подсчета очков не было. Ну а в гениальность и величие игрока далеко не все хотели верить. Так появилась эта конспирологическая теория, связанная с легендарным канадцем. Но официальные протоколы, конечно же, в полном порядке, и никаких доказательств подобных приписок не существует.