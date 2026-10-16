«Дошло до того, что о гипнозе спросили самого Третьяка»

Гретцки играл в 1980-е и 1990-е. В те годы с цифровизацией было не так хорошо, как сейчас, и технически продвинутых способов подсчета очков не было. Ну а в гениальность и величие игрока далеко не все хотели верить. Так появилась эта конспирологическая теория, связанная с легендарным канадцем. Но официальные протоколы, конечно же, в полном порядке, и никаких доказательств подобных приписок не существует.