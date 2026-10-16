Десятки человек задержаны во время рейда на Сенном рынке в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов задержали десятки человек из-за нарушений в документах во время миграционного рейда на Сенном рынке в Санкт-Петербурге. Задержанным вручили повестки в военкомат для постановки на воинский учет. Об этом сообщили «РИА Новости» в силовых структурах.
Из-за рейда Сенной рынок временно закрыли. Несколько сотен сотрудников правоохранительных органов оцепили территорию, добавил собеседник агентства. Представители военкоматов проверяют документы о своевременной постановке на воинский учет у тех, кто недавно получил российское гражданство.
Кроме того, силовики проверяют находящееся рядом молельное помещение, а также хостелы и кафе в соседних зданиях.