Десятки человек задержаны во время рейда на Сенном рынке в Петербурге

Из-за рейда Сенной рынок временно закрыли. Несколько сотен сотрудников правоохранительных органов оцепили территорию, добавил собеседник агентства. Представители военкоматов проверяют документы о своевременной постановке на воинский учет у тех, кто недавно получил российское гражданство.