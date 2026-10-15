В Севастополе приводят в порядок контейнерные площадки
В Севастополе начали приводить в порядок контейнерные площадки. Сегодня на уборке задействованы 35 единиц техники ООО «Чистый город», 15 единиц техники БГС, а также техника и специалисты ГБУ «Парки и скверы» и муниципальных образований, сообщает пресс-служба правительства города.
Службы вывозят отходы и приводят в порядок контейнерные площадки. Все они работают в усиленном режиме.
Отмечается, что наибольшее число жалоб поступило из Ленинского и Гагаринского районов — самых густонаселенных в городе. Поэтому технику в первую очередь направили туда. Сейчас работы ведутся на въездах в Севастополь, в центре города, на улице Хрусталева, проспекте Генерала Острякова, улице Сеченова и улице Галины Петровой. Вывезено около 37 куб. м мусора.
Согласно докладам профильных служб, до конца 15 октября планируется убрать основные скопления отходов. Завтра организации начнут работу в плановом режиме. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев держит ситуацию на личном контроле.
Ранее сообщалось, что перебои с вывозом твердых коммунальных отходов в Севастополе возникли из-за блокировки счетов компании «Чистый город». Необходимые меры для урегулирования ситуации приняты.