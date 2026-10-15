В Севастополе приводят в порядок контейнерные площадки

Отмечается, что наибольшее число жалоб поступило из Ленинского и Гагаринского районов — самых густонаселенных в городе. Поэтому технику в первую очередь направили туда. Сейчас работы ведутся на въездах в Севастополь, в центре города, на улице Хрусталева, проспекте Генерала Острякова, улице Сеченова и улице Галины Петровой. Вывезено около 37 куб. м мусора.