Участницу ОПГ осудили по делу о создании сети подпольных аптек на Кубани
Прикубанский районный суд Краснодара приговорил Ольгу Шевченко к трем с половиной годам лишения свободы по делу об участии в преступном сообществе, организовавшем сеть подпольных аптек на Кубани. Она признана виновной в участии в преступном сообществе и незаконном обращении фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.
По версии следствия, преступное сообщество было создано в Краснодарском крае в январе 2020 года. Его участники организовали не менее 48 подпольных аптек и складов, через которые без лицензии продавали лекарственные препараты. В частности, речь идет о габапентине, фенибуте и циклопентолате, которые отпускались без рецептов, вторичной упаковки, надлежащей маркировки и инструкций по применению.
Как установил суд, Шевченко с июня 2023 года по март 2024 года лично продавала габапентин и фенибут с нарушением установленных требований, осознавая незаконность своих действий. В ноябре 2023 года трое несовершеннолетних скончались от острого комбинированного отравления метадоном и габапентином, приобретенными в подпольных аптечных точках.
С учетом заключенного досудебного соглашения и активного содействия расследованию суд назначил Шевченко три года шесть месяцев колонии общего режима. Дополнительно ей назначено ограничение свободы сроком на один год. Осужденную взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.
Дела в отношении других участников сообщества выделены в отдельное производство. Многие из них уже осуждены. Двое предполагаемых организаторов преступного бизнеса ожидают приговора, еще один объявлен в розыск.