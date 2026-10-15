Участницу ОПГ осудили по делу о создании сети подпольных аптек на Кубани

По версии следствия, преступное сообщество было создано в Краснодарском крае в январе 2020 года. Его участники организовали не менее 48 подпольных аптек и складов, через которые без лицензии продавали лекарственные препараты. В частности, речь идет о габапентине, фенибуте и циклопентолате, которые отпускались без рецептов, вторичной упаковки, надлежащей маркировки и инструкций по применению.