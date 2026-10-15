Продажи книг в Краснодаре увеличились на 9%

В Краснодаре продажи книг за прошедшие девять месяцев 2026 года выросли примерно на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В Сочи и Новороссийске спрос немного снизился — примерно на 2% в каждом городе. По Краснодарскому краю в целом отмечается снижение около 5%, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».