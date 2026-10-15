Продажи книг в Краснодаре увеличились на 9%
В Краснодаре продажи книг за прошедшие девять месяцев 2026 года выросли примерно на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В Сочи и Новороссийске спрос немного снизился — примерно на 2% в каждом городе. По Краснодарскому краю в целом отмечается снижение около 5%, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».
Средняя стоимость книги в Краснодаре составляет 670 руб., в Новороссийске — 690 руб., в Сочи — 650 руб. Изменение стоимости на 8–9% обусловлено переменой спроса. По данным аналитиков, сегодня люди готовы тратить деньги на более дорогие книжные издания, чем раньше.
Отмечается, что наибольшим спросом у покупателей пользуется художественная литература. На втором месте расположилась прикладная литература, на третьем — детская, а учебная замыкает список. Больше всего книг покупают в Краснодаре, на втором месте — Сочи, на третьем — Новороссийск.
Наибольший спрос у покупателей приходится на август, декабрь, январь и сентябрь. В эти же периоды растет и средний чек. В августе продажи увеличиваются в среднем на 14% по сравнению с июлем.
Среди самых продаваемых книг в Краснодарском крае в августе и сентябре — «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры, «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля, «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки, «1984» Джорджа Оруэлла, «Смешарики: цитаты, которые мы "случайно" выучили наизусть», «Скорбь Сатаны» Марии Корелли, «Бабушка сказала сидеть тихо» Настасьи Реньжиной, «Летний лагерь» Влада Райбера, «Кафе на острове Сен-Луи» Сабрины Филипп и «Ставок больше нет» Жан-Поля Сартра.