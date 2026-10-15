С владельцев танкеров «Волганефть» взыщут 34 млрд рублей за ущерб природе
Арбитражный суд Краснодарского края взыскал почти 34,3 млрд руб. с компаний «Каматрансойл», «Кама шиппинг» и «Волгатранснефть» в счет возмещения ущерба окружающей среде после чрезвычайной ситуации с танкерами у Керченского пролива в 2024 году. Иск подало министерство природных ресурсов Краснодарского края, передает ТАСС из зала суда.
Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме. Убытки, причиненные животному миру и среде его обитания, взысканы с трех компаний солидарно. Кроме того, ответчики должны выплатить в федеральный бюджет госпошлину в размере 10 млн руб.
Чрезвычайная ситуация произошла в декабре 2024 года в районе Керченского пролива, где потерпели крушение танкеры. Инцидент привел к разливу нефтепродуктов и загрязнению побережья Черного моря.