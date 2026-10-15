С владельцев танкеров «Волганефть» взыщут 34 млрд рублей за ущерб природе

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал почти 34,3 млрд руб. с компаний «Каматрансойл», «Кама шиппинг» и «Волгатранснефть» в счет возмещения ущерба окружающей среде после чрезвычайной ситуации с танкерами у Керченского пролива в 2024 году. Иск подало министерство природных ресурсов Краснодарского края, передает ТАСС из зала суда.