Участники СВО будут бесплатно посещать игры баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань»
В Краснодаре перед матчем баскетбольных клубов «Локомотив-Кубань» и «Автодор» открыли постоянную трибуну «Защитников России» для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Проект реализован при участии Общественного совета по физической культуре и спорту при Ассоциации ветеранов СВО Краснодарского края и профессионального баскетбольного клуба.
В церемонии открытия приняли участие Герой России, руководитель краевой Ассоциации ветеранов СВО Евгений Мосейко, а также кавалер ордена Мужества Дмитрий Енин с дочерью Софией.
По словам Евгения Мосейко, трибуна будет работать на постоянной основе. Ветераны из разных муниципалитетов региона смогут посещать матчи вместе с близкими и детьми. Он поблагодарил руководство «Локомотива-Кубань» за поддержку ветеранского сообщества и возможность приобщать семьи военнослужащих к спорту.
Баскетбольный клуб также проводит патриотические мероприятия для воспитанников своей Академии. На встречи с юными спортсменами приглашают известных жителей Краснодарского края и ветеранов СВО — членов региональной Ассоциации.
Аналогичный формат сотрудничества действует с хоккейным клубом «Сочи», который поддерживает проект «Трибуна героев». Он позволяет военнослужащим, ветеранам и их семьям посещать хоккейные матчи и знакомить детей со спортивными традициями.