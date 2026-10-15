Участники СВО будут бесплатно посещать игры баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань»

В Краснодаре перед матчем баскетбольных клубов «Локомотив-Кубань» и «Автодор» открыли постоянную трибуну «Защитников России» для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Проект реализован при участии Общественного совета по физической культуре и спорту при Ассоциации ветеранов СВО Краснодарского края и профессионального баскетбольного клуба.