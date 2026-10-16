В Москве арестовали главу фонда «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» Кротову
В Москве задержали руководителя благотворительного фонда «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» Елену Кротову. Басманный суд Москвы арестовал ее по делу о вербовке последователей церкви сайентологов (объявлена в РФ нежелательной организацией). Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Дело возбуждено по статье об организации деятельности нежелательной организации. По версии следствия, руководители фонда «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» вербовали новых последователей церкви сайентологов (объявлена в РФ нежелательной организацией) под видом борьбы с наркоманией. Обыски по делу прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде и Уфе. Сотрудники правоохранительных органов изъяли БАДы и работы основателя церкви Рона Хаббарда.
В 2021 году Минюст внес в список нежелательных сайентологическую Церковь духовной технологии, также использующую название «Библиотека Л. Рона Хаббарда», и Всемирный институт сайентологических предприятий. В 2024 году суд в Санкт-Петербурге признал деятельность региональной Сайентологической церкви экстремистской и запретил ее на территории России.