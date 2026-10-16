В Москве арестовали главу фонда «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» Кротову

Дело возбуждено по статье об организации деятельности нежелательной организации. По версии следствия, руководители фонда «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» вербовали новых последователей церкви сайентологов (объявлена в РФ нежелательной организацией) под видом борьбы с наркоманией. Обыски по делу прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде и Уфе. Сотрудники правоохранительных органов изъяли БАДы и работы основателя церкви Рона Хаббарда.