«В салоне настоящая восточная роскошь»

Стоит Wey V9X 9,699 млн руб., включая НДС. Полтора десятка лет назад за такие деньги у нас можно было купить четыре Jeep Grand Cherokee c двигателем V6. Но с тех пор и курс валют существенно поменялся, и жизнь подорожала, да и автомобили в целом из средства передвижения для многих из нас превратились в роскошь.