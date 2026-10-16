«В салоне настоящая восточная роскошь»
Дмитрий Гронский — о Wey V9X
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Состоялась торжественная церемония старта продаж нового флагмана бренда Wey в России — гибридного кроссовера V9X. Бренд принадлежит китайскому концерну Great Wall Motor, а сам автомобиль является представителем самого трендового сегмента в современном автомобилестроении Поднебесной.
На Пекинском автосалоне, который прошел в апреле, практически на каждом стенде стоял полноразмерный кроссовер округлых форм с гибридной силовой установкой, роскошным салоном и, любопытная деталь, «девяткой» в индексе: Lixiang Li9, Aito M9. Показывали там и Wey V9X. Но должно было пройти полгода, чтобы машина появилась у нас в продаже. За это время кроссовер прошел комплексную адаптацию. Российская версия получила полный зимний пакет и дополнительную антикоррозийную обработку кузова.
Wey V9X — автомобиль, без преувеличения, огромный. С длиной кузова 5,3 м — это самое габаритное предложение в классе. Но при этом задние колеса подруливают, и потому проблем с маневрированием в заставленных машинами дворах быть не должно. Кроссовер оснащается 2-литровым турбированным бензиновым двигателем, двумя электромоторами и специально разработанной 4-ступенчатой гибридной трансмиссией.
Суммарная максимальная отдача силовой установки — 598 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,9 с. Тяговая батарея обеспечивает до 270 км пробега в электрическом режиме, а при полностью заряженной батарее и полном баке топлива автономный пробег составит более 1,2 тыс. км. В салоне настоящая восточная роскошь: мягкая кожа наппа, массаж, откидные столики, куча дисплеев.
Стоит Wey V9X 9,699 млн руб., включая НДС. Полтора десятка лет назад за такие деньги у нас можно было купить четыре Jeep Grand Cherokee c двигателем V6. Но с тех пор и курс валют существенно поменялся, и жизнь подорожала, да и автомобили в целом из средства передвижения для многих из нас превратились в роскошь.