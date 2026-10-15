С начала года на Кубани подорожали все виды мяса
В Краснодарском крае с 14 января по 14 октября сильнее всего выросла стоимость мороженой неразделанной рыбы: килограмм подорожал на 26,9%, до 464,35 руб. Существенно увеличились цены также на курятину — на 14,2%, до 300,27 руб. за килограмм, и говядину — на 13%, до 768,81 руб. Такие данные следуют из аналитической подборки Краснодарстата, с которой ознакомился «Ъ-Кубань».
Мороженая рыба подорожала во всех шести городах, вошедших в выборку. В Краснодаре цена килограмма выросла с 330,93 до 471,90 руб., в Ейске — с 304,13 до 351,47 руб., в Новороссийске — с 462,81 до 532,81 руб. В Сочи стоимость увеличилась с 396,19 до 474,27 руб., в Туапсе — с 371 до 454,45 руб. Самый дорогой продукт среди перечисленных городов на 14 октября был в Новороссийске, а самый дешевый — в Ейске.
Говядина за девять месяцев подорожала в среднем по краю на 88,64 руб. за килограмм. В Краснодаре цена выросла с 701,39 до 789,96 руб., в Армавире — с 616,40 до 706,80 руб., в Новороссийске — с 734,26 до 816,87 руб. В Туапсе увеличение оказалось одним из наиболее заметных: с 694,69 до 814,37 руб. за килограмм.
Стоимость охлажденных и мороженых кур выросла на 37,34 руб., до 300,27 руб. за килограмм. В Сочи цена увеличилась с 268,85 до 320,68 руб., в Армавире — с 274,86 до 310,67 руб., в Новороссийске — с 254,98 до 291,46 руб. При этом в Туапсе курятина оставалась самой дешевой среди представленных городов — 260,67 руб. за килограмм.
Менее выраженной была динамика цен на свинину и колбасные изделия. Свинина подорожала в среднем по краю на 5,5%, до 456,16 руб. за килограмм, вареная колбаса — на 4,4%, до 602,50 руб. Сосиски и сардельки прибавили 1,5%, достигнув 552,10 руб. Полукопченая и варено-копченая колбаса, напротив, немного подешевела — с 758,63 до 756,41 руб. за килограмм. Баранина подорожала на 1,8%, до 893,09 руб.
Мясные консервы для детского питания за рассматриваемый период выросли в цене на 7,8% — с 1 314,95 до 1 417,99 руб. за килограмм. В Туапсе стоимость увеличилась с 1 283,59 до 1 492,84 руб., в Армавире — с 1 505,93 до 1 694,28 руб. Самая высокая цена на эту категорию продуктов среди указанных городов на 14 октября была зафиксирована в Армавире.