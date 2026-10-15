С начала года на Кубани подорожали все виды мяса

Мороженая рыба подорожала во всех шести городах, вошедших в выборку. В Краснодаре цена килограмма выросла с 330,93 до 471,90 руб., в Ейске — с 304,13 до 351,47 руб., в Новороссийске — с 462,81 до 532,81 руб. В Сочи стоимость увеличилась с 396,19 до 474,27 руб., в Туапсе — с 371 до 454,45 руб. Самый дорогой продукт среди перечисленных городов на 14 октября был в Новороссийске, а самый дешевый — в Ейске.