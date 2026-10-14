Главные новости за 14 октября. Кубань, Крым, Адыгея
Отрадненский районный суд заключил под стражу бывшего главу района Андрея Волненко, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Мера пресечения избрана на срок один месяц 26 суток — до 8 декабря 2026 года.
Дорожный фонд Краснодарского края в 2026 году составил 64 млрд руб. С 2019 года в регионе с привлечением федеральных средств отремонтировали более 1,8 тыс. км дорог, имеющих значение для курортной отрасли и грузовой логистики.
В Новороссийске на береговой линии обнаружили незначительные выбросы нефтепродуктов. Их состав и происхождение устанавливаются, пробы направлены на лабораторный анализ.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о закрытии социального учреждения для детей-сирот в Севастополе.
Администрация Новороссийска утвердила перечень из 235 контейнерных площадок для перехода на двухпоточную систему сбора твердых коммунальных отходов. Список передан региональному оператору — ООО ЮРО — для оптимизации логистики и разработки новых маршрутов .
В Адыгее медианная цена упаковки кофе (зернового, молотого, растворимого) в январе—августе составила 757 руб. Это на 10% выше уровня прошлого года. Количество покупок выросло на 2% год к году.
Оператор Славянского нефтеперерабатывающего завода — ООО «Славянск ЭКО» — отчитался о выплате держателям биржевых облигаций серии 001Р-01 за 20-й купонный период (с 14 июля по 12 октября 2026 года). Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 995,3 млн руб.
В Краснодарском крае капитальный ремонт завершили в 460 многоквартирных домах — это 80% годового плана. Работы улучшили условия проживания более чем для 50 тыс. человек. До конца года власти намерены обновить еще 127 домов.
В Крыму открыли обход Алушты протяженностью 7,8 км, а в Краснодарском крае завершили ремонт двух участков дороги, связывающей станицу Выселки, хутор Бейсужек Второй и станицу Кирпильскую.
В Краснодаре собрали 18,5 тыс. тонн овощей, фруктов и ягод. Уборка сельскохозяйственных культур продолжается, одновременно аграрии готовят поля к новому посевному сезону.