NYT: США начали переброску войск в Панаму для борьбы с наркотрафиком

По данным издания, первые подразделения батальона из Форт-Драма, штат Нью-Йорк, численностью около 600 человек уже прибыли в Панаму. Они отработают боевые навыки в условиях джунглей совместно с местными силовыми структурами, после чего направятся в Колумбию и Гондурас. Там они примут участие в учениях Southern Vanguard («Южный авангард»), начало которых запланировано на конец октября.