NYT: США начали переброску войск в Панаму для борьбы с наркотрафиком
Пентагон начал передислокацию в Латинскую Америку сотен военнослужащих 10-й горнострелковой дивизии сухопутных войск для учений. Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников, не исключается их участие в специальных операциях против наркокартелей.
По данным издания, первые подразделения батальона из Форт-Драма, штат Нью-Йорк, численностью около 600 человек уже прибыли в Панаму. Они отработают боевые навыки в условиях джунглей совместно с местными силовыми структурами, после чего направятся в Колумбию и Гондурас. Там они примут участие в учениях Southern Vanguard («Южный авангард»), начало которых запланировано на конец октября.
Временное развертывание войск может стать постоянной практикой присутствия американских военнослужащих в Латинской Америке, поскольку США готовятся расширить кампанию по борьбе с наркокартелями, пишет NYT. Предполагается, что военнослужащие будут оказывать помощь спецназу США во время рейдов против наркоторговцев.
По данным The Hill, Пентагон наращивает усилия в противостоянии наркокартелям в Латинской Америке с осени 2025 года. В октябре 2026-го глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что Вашингтон готовит с Гондурасом, Гватемалой, Панамой и Эквадором совместные операции для борьбы с картелями.