Предприниматели набрали массу
Фитнес-тренеры стали активно уходить в предпринимательство
Количество зарегистрированных как предприниматели или компании фитнес-тренеров за год увеличилось на 41%. Рост связан с переориентацией тренеров на самостоятельную работу за счет развития спортивных студий и роста клубов с рекуррентной оплатой. Такой формат позволяет увеличить доход, разница с зарплатой штатных тренеров достигает 46%.
На 1 августа в России было зарегистрировано 14,9 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), основной вид деятельности которых — образование в области спорта и отдыха, подсчитали в банке «Точка». Год к году это значение увеличилось на 41%. Такую специализацию в качестве основного ОКВЭД выбирают фитнес-тренеры и инструкторы, говорят аналитики.
Тренеры показали самый выраженный прирост. Совокупное число компаний и ИП, специализирующихся на фитнесе и смежных услугах, за год выросло на 13,2%, до 84,8 тыс. На втором месте — фитнес-центры: их количество за год увеличилось на 26,6%, до 8,7 тыс. На третьем месте — прокат и аренда спортивных товаров, где рост составил 15,3%, до 5,2 тыс.
Работающих самостоятельно тренеров и инструкторов становится больше, констатирует президент Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева отмечает, что количество самостоятельных тренеров в России начало расти быстрее. Это происходит как за счет общего развития рынка, так и в результате стремления самих тренеров сотрудничать с несколькими площадками, работая в качестве предпринимателей, считает она.
Значительный прирост количества зарегистрированных тренеров и инструкторов, по словам госпожи Силиной, может быть следствием именно изменения формы занятости. Переходу к самостоятельной практике способствует развитие небольших фитнес-студий с гибкими формами сотрудничества, говорит она. Эксперт поясняет, что в январе—сентябре 2026 года в России открылось 430 фитнес-объектов, 69% из которых — студии.
Клубы, по словам госпожи Силиной, тоже сотрудничают с самозанятыми и ИП, но немного реже — в 44% случаев. 56% объектов избегают такой практики из-за налоговых рисков. Контролирующие органы могут переквалифицировать гражданско-правовые отношения в трудовые с последующим доначислением НДФЛ и страховых взносов, поясняет эксперт.
Руководитель FitnessData Максим Боровиков отмечает, что клубы все же чаще начинают сотрудничать с тренерами-предпринимателями, вносящими арендную плату. Сети с рекуррентной моделью (подписка на ежемесячные платежи) в принципе работают только в рамках этой модели, рассуждает эксперт. Последние три года такие операторы, по его словам, формируют почти половину всех открытий клубов.
Переход на форму самостоятельной занятности может быть попыткой тренеров увеличить доходы. Согласно FitnessData, в среднем летом 2026 года такие специалисты зарабатывали в России 99,1 тыс. руб., что больше год к году на 5%. Темп сильно замедлился. В 2025 году увеличение среднего дохода тренера оценивалось в 12%, в 2024 году — в 14%.
Тренеры, работающие по договору аренды с фитнес-клубами, по словам Максима Боровикова, зарабатывают больше всех — в среднем 174 тыс. руб. в месяц. Это на 46% больше, чем у инструктора зала в штате.
В НФС отмечают, что в январе—сентябре 2026 года зарплаты фитнес-тренеров в России выросли на 10% год к году. Но возможности бизнеса в части дальнейшего повышения невелики: за девять месяцев 2026 года издержки операторов увеличились на 29%. Массовый переход тренеров в предпринимательство может создать и риски для отрасли. Максим Боровиков считает, что поддержание управляемости и уровня квалификации инструкторов, работающих в рамках аренды,— большая и сложная задача.
Газета «Коммерсантъ» №191от 15.10.2026, стр. 8