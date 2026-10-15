Предприниматели набрали массу

Руководитель FitnessData Максим Боровиков отмечает, что клубы все же чаще начинают сотрудничать с тренерами-предпринимателями, вносящими арендную плату. Сети с рекуррентной моделью (подписка на ежемесячные платежи) в принципе работают только в рамках этой модели, рассуждает эксперт. Последние три года такие операторы, по его словам, формируют почти половину всех открытий клубов.