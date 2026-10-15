Трамп пожалел, что «не оставил в покое» прежних лидеров Ирана
Властям США сложно определиться, с кем именно вести переговоры из числа представителей Ирана и с кем конкретно сейчас установлен контакт. Об этом заявил президент Дональд Трамп.
«Наверное, мне следовало оставить их лидеров в покое, потому что я понятия не имею, с кем, черт возьми, мы ведем переговоры», — заявил он на митинге в Монтане (цитата по The Hill).
Он также повторил собственный тезис о том, что американские вооруженные силы фактически лишили Тегеран собственных ВС. «У них нет флота. У них нет военно-воздушных сил. Их армия разгромлена. Их лидеров больше нет», — сказал господин Трамп.
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в первый день операции США и Израиля 28 февраля. Преемником был избран его сын Моджтаба Хаменеи. СМИ писали, что он был серьезно ранен в день гибели отца, однако иранские власти это отрицали. 12 марта новый лидер впервые выступил с обращением к нации, которое в текстовом формате транслировали по телевидению. Лично перед камерами он не появлялся. В августе иранские СМИ опубликовали видеозапись с ним, она оказалась старой.