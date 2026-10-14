Дорожный фонд Краснодарского края достиг 64 млрд рублей
Дорожный фонд Краснодарского края в 2026 году составил 64 млрд руб. С 2019 года в регионе с привлечением федеральных средств отремонтировали более 1,8 тыс. км дорог, имеющих значение для курортной отрасли и грузовой логистики. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил на международной выставке «Дорога-2026».
По словам главы региона, протяженность дорожной сети Кубани составляет около 43 тыс. км. Она обеспечивает транспортную доступность курортов и перевозку грузов, в том числе через морские порты региона, используемые для экспорта продукции.
В рамках выставки открыли движение по отремонтированной дороге в Выселковском районе, соединяющей станицы Выселки и Кирпильскую через хутор Бейсужек Второй. Работы начались в мае 2025 года, на их проведение из бюджетов разных уровней выделили 718,6 млн руб. Завершить ремонт планировалось в конце ноября 2026 года, однако подрядчик сдал объект досрочно.
Господин Кондратьев отметил, что региональные власти уделяют внимание ремонту и строительству сельских дорог, которые обеспечивают повседневные транспортные потребности жителей и способствуют развитию населенных пунктов. Он также поблагодарил федеральные власти за поддержку дорожных проектов.