Дорожный фонд Краснодарского края достиг 64 млрд рублей

В рамках выставки открыли движение по отремонтированной дороге в Выселковском районе, соединяющей станицы Выселки и Кирпильскую через хутор Бейсужек Второй. Работы начались в мае 2025 года, на их проведение из бюджетов разных уровней выделили 718,6 млн руб. Завершить ремонт планировалось в конце ноября 2026 года, однако подрядчик сдал объект досрочно.