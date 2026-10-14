Более 18 тысяч тонн овощей, фруктов и ягод собрали в Краснодаре
В Краснодаре собрали 18,5 тыс. тонн овощей, фруктов и ягод. Уборка сельскохозяйственных культур продолжается, одновременно аграрии готовят поля к новому посевному сезону, сообщили в администрации города.
В пригородных садах получили 6,5 тыс. тонн фруктов и ягод, в тепличных хозяйствах — около 10 тыс. тонн овощей. Сбор овощей открытого грунта завершен, его общий объем составил 6,1 тыс. тонн.
Кроме того, краснодарские аграрии собрали около 7 тыс. тонн подсолнечника, 3,6 тыс. тонн сои и 780 тонн риса. Объем заготовленных кормов для животноводства достиг 103,5 тонны.
После уборки урожая поля обработали от вредителей и сорняков, а также очистили от соломы. Параллельно начался сев озимых культур: рапсом засеяли более 1 тыс. га.
Предприятия агропромышленного комплекса Краснодара также участвуют в национальном проекте «Повышение производительности труда».