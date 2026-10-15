Каждый третий детсад в приграничье Брянской области остановил работу
В приграничье Брянской области 37 организаций дошкольного образования приостановили работу, сообщили ТАСС в правительстве региона. Продолжают работу 61 организация из 98.
Власти пояснили, что наполняемость работающих образовательных организаций минимальная, что «позволяет обеспечить безопасные условия пребывания детей». «Временно, до улучшения оперативной обстановки, приостановили прием детей 37 организаций»,— уточнили в правительстве.
Брянская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. На территории региона действуют режим КТО и режим ЧС. В ходе атак БПЛА неоднократно получали повреждения, в том числе детские сады.