В Рязани из-за атак БПЛА закрыты десятки школ и детсадов
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в Рязани закрыты многие школы и детские сады из-за атак беспилотников на регион. Для родителей, которым не с кем оставить детей, открыты дежурные группы.
Как уточнил губернатор, отменены занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов Рязани. Не работают 14 школ и 25 детских садов.
Минобороны РФ о сбитых над Рязанской областью БПЛА за сегодня пока не сообщало. В предыдущий раз регион подвергся атаке дронов вчера, о пострадавших не сообщалось.