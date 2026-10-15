В Москве тестируют новую дорожную разметку в виде цветных стрелок
В столице на проспекте Генерала Дорохова перед МКАД появилась новая цветная светоотражающая разметка: красные стрелки указывают на съезд, который ведет на юг города, синие — на север. Цвета продублированы на знаках, чтобы водители могли заранее понять, куда нужно ехать. Новую разметку нанесли в рамках эксперимента, который проводят столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Госавтоинспекция.
«Перед сложной развязкой водителю нужно быстро соотнести информацию на указателе с дорогой: понять, какую полосу занять и где начинается нужный съезд,— пояснили “Ъ” в ЦОДД.— Если направление выбрано слишком поздно, водитель может резко перестроиться. Встречаются и случаи, когда водители пропускают съезд и пытаются вернуться к нему задним ходом. Такие маневры создают риск ДТП. Цветная навигация должна помочь выбрать нужное направление заранее». Участок для пилота выбрали в связи с тем, что на развязке проспекта Генерала Дорохова с МКАД за год (с июня 2025 года по июнь 2026 года) зафиксировано 95 ДТП, большая часть которых связана как раз с нарушением правил перестроения или маневрирования.
«Эксперимент продлится не менее года — это позволит оценить эффективность решения в разные сезоны и при разных погодных условиях,— комментирует нововведение вице-мэр Москвы по транспорту Максим Ликсутов.— По итогам решим, стоит ли применять такую навигацию и на других участках Москвы». Оценивая эффективность, столичные власти проведут опрос водителей. В ЦОДД не исключают, что в будущем навигационные сервисы будут отображать съезды на экране этими же цветами: этот вопрос сейчас прорабатывается с компаниями.
Действующие стандарты разрешают использовать желтую разметку для разделения встречных полос движения; синюю — для платной парковки. ГОСТ 52289 допускает и использование экспериментальной разметки, не предусмотренной стандартами. Госкомпания «Автодор», к примеру, применяет на платных трассах разметку в виде шевронов, помогающих держать расстояние до следующей машины, а также «музыкальную» разметку для исключения съездов на обочину.