В Москве тестируют новую дорожную разметку в виде цветных стрелок

«Перед сложной развязкой водителю нужно быстро соотнести информацию на указателе с дорогой: понять, какую полосу занять и где начинается нужный съезд,— пояснили “Ъ” в ЦОДД.— Если направление выбрано слишком поздно, водитель может резко перестроиться. Встречаются и случаи, когда водители пропускают съезд и пытаются вернуться к нему задним ходом. Такие маневры создают риск ДТП. Цветная навигация должна помочь выбрать нужное направление заранее». Участок для пилота выбрали в связи с тем, что на развязке проспекта Генерала Дорохова с МКАД за год (с июня 2025 года по июнь 2026 года) зафиксировано 95 ДТП, большая часть которых связана как раз с нарушением правил перестроения или маневрирования.