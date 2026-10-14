Бастрыкин поручил доложить о закрытии центра для сирот в Севастополе
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о закрытии социального учреждения для детей-сирот в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Крыма и Севастополя.
Представители общественности обратились к Александру Бастрыкину с жалобой на закрытие центра социальной и постинтернатной адаптации для сирот. Сотрудники учреждения помогали выпускникам интернатов реализовывать жилищные права, а при центре работало общежитие, где нуждающиеся могли временно жить. После решения о закрытии учреждения сиротам предлагают непригодные жилые помещения.
Процессуальную проверку организовало ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю. Александр Бастрыкин поручил руководителю главка Владимиру Терентьеву доложить о ходе и результатах проверки с учетом информации, озвученной публично. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.