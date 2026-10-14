На Кубани выполнили 80% плана капремонта многоквартирных домов на 2026 год
14.10.2026, 11:13
В Краснодарском крае капитальный ремонт завершили в 460 многоквартирных домах — это 80% годового плана. Работы улучшили условия проживания более чем для 50 тыс. человек. До конца года власти намерены обновить еще 127 домов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По данным краевой администрации, программу текущего года уже завершили в 33 муниципалитетах. В зданиях выполнили более 1,3 тыс. видов работ: отремонтировали крыши, фасады, подвалы и внутридомовые инженерные системы. Кроме того, в 35 домах заменили лифтовое оборудование — всего установили 134 новых лифта.
«Всего до конца года закончим работы и обновим 587 многоэтажек. Параллельно начали выполнять программы на 2027-й — ремонты ведут уже в 84 многоквартирных домах»,— отметил Вениамин Кондратьев.
Краевая программа капитального ремонта включает более 20 тыс. многоквартирных домов. По указанному показателю Краснодарский край занимает первое место среди регионов Южного федерального округа и шестое место в России.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре в 2026 году планировали капитально отремонтировать 177 домов. Как заявлял экс-мэр Евгений Наумов, при проведении работ подрядчики используют отечественные материалы и оборудование. В частности, лифты местного производства.