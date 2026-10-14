На Кубани выполнили 80% плана капремонта многоквартирных домов на 2026 год

В Краснодарском крае капитальный ремонт завершили в 460 многоквартирных домах — это 80% годового плана. Работы улучшили условия проживания более чем для 50 тыс. человек. До конца года власти намерены обновить еще 127 домов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.