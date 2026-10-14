Обход Алушты протяженностью почти 8 км открыли в Крыму

Новый обход Алушты позволит вывести транзитный транспорт за пределы города и сократить время в пути между Симферополем и Ялтой. На участке построили девять искусственных сооружений, в том числе мост через реку Улу-Узень, виадук и семь путепроводов. Трасса сопряжена с федеральной дорогой «Таврида».