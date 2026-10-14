Обход Алушты протяженностью почти 8 км открыли в Крыму
В Крыму открыли обход Алушты протяженностью 7,8 км, а в Краснодарском крае завершили ремонт двух участков дороги, связывающей станицу Выселки, хутор Бейсужек Второй и станицу Кирпильскую. Объекты ввели в эксплуатацию в рамках мероприятий по развитию дорожной инфраструктуры, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на церемонии, приуроченной к выставке «Дорога-2026».
Новый обход Алушты позволит вывести транзитный транспорт за пределы города и сократить время в пути между Симферополем и Ялтой. На участке построили девять искусственных сооружений, в том числе мост через реку Улу-Узень, виадук и семь путепроводов. Трасса сопряжена с федеральной дорогой «Таврида».
Проект реализовали в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Сейчас строители приступили к следующему этапу — прокладке участка протяженностью 16,1 км от Перевального до Изобильного. Строительство обходов населенных пунктов ведется по поручению президента России Владимира Путина.
В Краснодарском крае отремонтировали два участка дороги между Выселками, Бейсужком Вторым и Кирпильской. Трасса обеспечивает транспортную доступность медицинских и образовательных учреждений, а также предприятий агропромышленного комплекса. По данным организаторов проекта, ремонт повысил безопасность движения и пропускную способность дороги, улучшил пешеходную инфраструктуру и условия перевозки сельскохозяйственной продукции.
Открытие объектов прошло в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В церемонии по видеосвязи участвовали Марат Хуснуллин, министр транспорта Андрей Никитин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам вице-премьера, развитие дорожной сети направлено на повышение безопасности движения, сокращение времени в пути и улучшение транспортной связанности регионов. Одной из ключевых задач он назвал обеспечение бесперебойной логистики в рамках опорной сети автомобильных дорог.