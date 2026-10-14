Бывшего главу Отрадненского района Кубани арестовали до 8 декабря
Отрадненский районный суд заключил под стражу бывшего главу района Андрея Волненко, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Мера пресечения избрана на срок один месяц 26 суток — до 8 декабря 2026 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани.
По версии следствия, с января 2024 года по декабрь 2025 года господин Волненко, занимая должность главы администрации Отрадненского района, содействовал заключению муниципальных контрактов на ремонт электрооборудования бюджетных учреждений с коммерческой организацией, принадлежащей его брату. Как полагает следствие, контракты заключались по завышенным ценам и без проведения обязательных конкурсных процедур.
В результате бюджету, по данным следствия, был причинен ущерб на сумму более 8,2 млн руб. В отношении брата бывшего чиновника расследуется отдельное уголовное дело о мошенничестве в особо квалифицированном составе (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Волненко подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Свою вину он не признал.
При избрании меры пресечения суд учел тяжесть подозрения и возможность давления на свидетелей с учетом прежнего служебного положения фигуранта. Кроме того, суд счел, что, оставаясь на свободе, он может скрыться от следствия или суда.