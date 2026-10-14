Бывшего главу Отрадненского района Кубани арестовали до 8 декабря

По версии следствия, с января 2024 года по декабрь 2025 года господин Волненко, занимая должность главы администрации Отрадненского района, содействовал заключению муниципальных контрактов на ремонт электрооборудования бюджетных учреждений с коммерческой организацией, принадлежащей его брату. Как полагает следствие, контракты заключались по завышенным ценам и без проведения обязательных конкурсных процедур.