На Кубани, Дону, Ставрополье и в Адыгее кофе за год подорожал на 9–10%
14.10.2026, 10:12
В Адыгее медианная цена упаковки кофе (зернового, молотого, растворимого) в январе—августе составила 757 руб. Это на 10% выше уровня прошлого года. Количество покупок выросло на 2% год к году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
По данным экспертов, в Краснодарском крае и на Дону спрос на кофе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3%, а медианная цена упаковки — на 9 (до 779 руб.) и 10% (до 771 руб.) соответственно. В Ставропольском крае кофе за год в среднем подорожал на 9%, до 764 руб. Количество покупок выросло в январе—августе 2026 года на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«На рост медианной цены упаковки кофе повлияло несколько факторов. Во-первых, за последние годы на мировом рынке существенно подорожало кофейное сырье. Одна из причин — неблагоприятные погодные условия в странах-производителях: длительные засухи, нерегулярные осадки или, наоборот, сильные ливни негативно влияют на урожайность и объемы поставок. По данным консалтинговой компании Neo, в июле 2026 года фьючерсы на арабику выросли примерно на 10%, до 7500 долларов за тонну, а на робусту — на 8%, до 4000 долларов за тонну. Рост мировых цен на кофейное зерно увеличивает закупочные затраты производителей и постепенно отражается на розничной стоимости кофе»,— прокомментировал Максим Шилов, директор экосистемы WorldFood Moscow.
Эксперт добавил, что, помимо стоимости сырья, на цену упаковки влияют расходы на обжарку, производство и упаковку, а также объем фасовки и категория кофе: молотый, зерновой или растворимый. Кроме того, российский рынок зависит от импорта кофейных зерен, поэтому на конечную стоимость также влияют валютный курс, логистика и сложности с платежами.
«Все эти факторы увеличивают себестоимость продукции и в конечном итоге отражаются на цене для покупателя. Чтобы сохранять рентабельность, производители и поставщики вынуждены пересматривать цены»,— рассказал Максим Шилов.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в январе—августе 2026 года количество покупок кофемашин в Краснодарском крае увеличилось на 11%, Адыгее — на 13%, Ростовской области — на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На Ставрополье спрос на кофемашины вырос на 3%.