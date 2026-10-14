На Кубани, Дону, Ставрополье и в Адыгее кофе за год подорожал на 9–10%

По данным экспертов, в Краснодарском крае и на Дону спрос на кофе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3%, а медианная цена упаковки — на 9 (до 779 руб.) и 10% (до 771 руб.) соответственно. В Ставропольском крае кофе за год в среднем подорожал на 9%, до 764 руб. Количество покупок выросло в январе—августе 2026 года на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.