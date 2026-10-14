В Новороссийске 235 площадок включили в систему двухпоточного сбора ТКО

Двухпоточная система сбора ТКО в Краснодарском крае официально заработала 1 сентября. Согласно постановлению губернатора Краснодарского края №169 от 13 апреля 2026 года, замена действующих контейнеров на новые синие баки на первом этапе не обязательна. До 1 января 2030 года разрешается использовать емкости любого цвета при условии их обязательного обозначения наклейками, табличками или трафаретами: синяя маркировка — для сухого вторсырья, серая — для смешанных отходов.