В Новороссийске 235 площадок включили в систему двухпоточного сбора ТКО
14.10.2026, 09:42
Администрация Новороссийска утвердила перечень из 235 контейнерных площадок для перехода на двухпоточную систему сбора твердых коммунальных отходов. Список передан региональному оператору — ООО ЮРО — для оптимизации логистики и разработки новых маршрутов вывоза сухого вторсырья, сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на городские власти.
Новая система предполагает выделение специализированного транспорта либо изменение периодичности рейсов, чтобы исключить смешивание раздельно собранных фракций с общим мусором.
На текущем этапе три управляющие компании завершают изготовление 240 информационных наклеек: 119 — для баков под сухое вторсырье и 121 — для емкостей со смешанными отходами. Размещение маркировки начнется после того, как региональный оператор официально подтвердит готовность необходимой спецтехники.
Двухпоточная система сбора ТКО в Краснодарском крае официально заработала 1 сентября. Согласно постановлению губернатора Краснодарского края №169 от 13 апреля 2026 года, замена действующих контейнеров на новые синие баки на первом этапе не обязательна. До 1 января 2030 года разрешается использовать емкости любого цвета при условии их обязательного обозначения наклейками, табличками или трафаретами: синяя маркировка — для сухого вторсырья, серая — для смешанных отходов.
В реализации проекта задействованы три стороны. Городская администрация формирует адресный перечень площадок и утверждает схемы потоков отходов. Региональный оператор обеспечивает раздельный вывоз ТКО и доставку вторсырья на сортировочные комплексы. Управляющие компании, ТСЖ и собственники несут ответственность за размещение контейнеров и уход за ними.
Жителям рекомендуют выбрасывать в баки для вторсырья очищенные пластиковые бутылки и флаконы с соответствующей маркировкой, стекло, металлические банки, бумагу и картон. Пищевые отходы, средства личной гигиены, текстиль и загрязненную упаковку следует направлять в баки для смешанных отходов. Органические остатки в партии вторсырья делают ее непригодной для дальнейшей переработки.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что за январь—август 2026 года в Краснодарском крае собрали 1,41 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) — на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,51 млн тонн). Одновременно зафиксировано резкое падение объемов сортировки: на обработку поступило 599,3 тыс. тонн ТКО против 781,8 тыс. тонн годом ранее — снижение составило 23,3%. По состоянию на 1 сентября 2026 года на сортировку направили лишь 42,4% от всего объема собранных отходов.