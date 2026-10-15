Гидрометцентр спрогнозировал аномальное потепление в Москве
В Москве температура воздуха с 16 по 18 октября будет превышать климатическую норму на шесть-семь градусов, заявила сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, температура в городе уже превышает норму на четыре градуса.
Как уточнила синоптик, с 19 октября потепление в столице прекратится. «19 октября должно быть прохладнее, положительная аномалия сократится до двух-трех градусов»,— рассказала ТАСС госпожа Макарова.
В Москве с ночи продолжается дождь. В Подмосковье из-за осадков объявлен желтый уровень погодной опасности. Сегодня в столице прогнозируется +9...11 °С, по области — до +12 °С. 16 октября в Москве температура поднимается до +15...17 °С, по области — до +19 °С.