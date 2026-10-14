ООО «Славянск ЭКО» выплатило держателям облигаций почти 1 млрд рублей

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Славянск ЭКО» зарегистрировано в 2011 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — производство нефтепродуктов. Генеральный директор предприятия — Константин Агаджанян. Компания занимает вторую строчку в топ-100 предприятий Краснодарского края. Уставный капитал ООО — 1,99 млрд руб. По итогам второго квартала 2026 года выручка компании составила 153 млрд руб., чистая прибыль — 2,37 млрд руб. (за 2025 год — 422,9 млн руб.), кредиторская задолженность компании на конец июня 2026 года составляла 90,2 млрд руб., дебиторская — 104,4 млрд руб.