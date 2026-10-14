ООО «Славянск ЭКО» выплатило держателям облигаций почти 1 млрд рублей
14.10.2026, 10:50
Оператор Славянского нефтеперерабатывающего завода — ООО «Славянск ЭКО» — отчитался о выплате держателям биржевых облигаций серии 001Р-01 за 20-й купонный период (с 14 июля по 12 октября 2026 года). Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 995,3 млн руб.
Как говорится в сообщении компании, купонный доход по облигациям составил 26,56 млн руб., номинальная стоимость — 968,77 млн руб. Проценты — 11% годовых, что составляет 27,42 руб. на одну биржевую облигацию серии 001Р-01.
Номинальная стоимость биржевых облигаций серии 001Р-01 составляет 1 тыс. руб. за штуку. Общее количество облигаций, по которым были осуществлены выплаты,— 968 766 штук.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Славянск ЭКО» зарегистрировано в 2011 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — производство нефтепродуктов. Генеральный директор предприятия — Константин Агаджанян. Компания занимает вторую строчку в топ-100 предприятий Краснодарского края. Уставный капитал ООО — 1,99 млрд руб. По итогам второго квартала 2026 года выручка компании составила 153 млрд руб., чистая прибыль — 2,37 млрд руб. (за 2025 год — 422,9 млн руб.), кредиторская задолженность компании на конец июня 2026 года составляла 90,2 млрд руб., дебиторская — 104,4 млрд руб.
В структуру собственников предприятия входят предприниматель и бывший депутат Заксобрания Краснодарского края Роберт Паранянц (42% доли в уставном капитале), Луиза Папазян (33%) и Валерий Паранянц (25%). У всех троих собственников существует обременение доли по договору залога ООО «РСХБ Факторинг». Как ранее писал «Ъ-Кубань», в феврале 2026 года акционеры ООО «Славянск ЭКО» одобрили открытие кредита в АО «Российский сельскохозяйственный банк». Обществу была открыта кредитная линия. Согласно решению акционеров компании от 12 октября 2026 года, одобрено совершение и внесение изменений в условия совершенных между ООО «Славянск ЭКО» и АО «Россельхозбанк» крупных сделок. Речь идет о семи договорах кредитной линии. Размер кредитования нефтепереработчиков банком не раскрывается.
Нефтеперерабатывающий завод ГК «Славянск ЭКО» выпускает мазут, судовое топливо и нафту. По данным системы Rusprofile, крупнейшие заказчики ООО «Славянск ЭКО»: АО «Транснефть-Сервис», АО «Флот НМТП», госструктуры. Предприятие создано в 1993 году. В 2006 году началось строительство первых установок атмосферной перегонки. В 2010 году «Славянск ЭКО» увеличил производительность до 55 тыс. тонн в год по сырью. В 2014 году группа довела объемы переработки до уровня 1,5 млн тонн сырой нефти в год. В 2016 году был запущен атмосферный блок, увеличивающий объем производства почти в три раза. Ночью 28 июня 2026 года в результате падения обломков беспилотников произошло серьезное возгорание на Славянском НПЗ.