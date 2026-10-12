Главные новости за 12 октября. Кубань, Крым, Адыгея
12.10.2026, 21:40
В администрации Новороссийска 12 октября прошли обыски, в том числе в кабинете главы города Андрея Кравченко и его заместителей. Оперативно-разыскные мероприятия направлены на проверку информации о возможных противоправных действиях чиновников при работе с крупными застройщиками.
Под новые санкции Евросоюза попали три предприятия Краснодарского края и три связанных с ними руководителя. В перечень организаций включены АО «Краснодарский приборный завод "Каскад"», ООО «РИП-Импульс» и АО «81-й бронетанковый ремонтный завод».
За последние пять лет выпуск фармацевтической и медицинской продукции в Краснодарском крае вырос более чем в три раза и достиг 7,5 млрд руб.
Под новые санкции Евросоюза попали пять предприятий Крыма и Севастополя и три их руководителя. Под ограничения попали АО «Завод "Фиолент"» в Симферополе, АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» в Керчи и АО «Научно-исследовательский институт аэроупругих систем».
В Сочи специалисты не обнаружили последствий пожара на танкере «Афрамакс Рио», который атаковали безэкипажные катера ВСУ у побережья Черного моря. Мониторинг обстановки продолжается.
За январь—август 2026 года в Краснодарском крае собрали 1,41 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) — на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,51 млн тонн).
Розничный кредитный портфель жителей Краснодарского края на 1 сентября 2026 года достиг 1,677 трлн руб., увеличившись за год на 7,6%.
Общий объем инвестиций в строительство всесезонного горного экокурорта «Лагонаки» и туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна» в Адыгее превысит 100 млрд руб.
Количество вакансий в агропромышленном комплексе России в сентябре 2026 года достигло 80 тыс., увеличившись на 19% год к году. Наиболее заметный прирост предложений о работе зафиксирован в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.
Аптечные продажи антидепрессантов в Краснодарском крае за январь—июль 2026 года выросли на 51% в денежном выражении и на 40% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.