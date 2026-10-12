Три предприятия Кубани и их руководство попали в новый санкционный список ЕС
12.10.2026, 16:08
Под новые санкции Евросоюза попали три предприятия Краснодарского края и три связанных с ними руководителя. Это следует из решения Совета ЕС от 12 октября, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».
В перечень организаций включены АО «Краснодарский приборный завод "Каскад"», ООО «РИП-Импульс» и АО «81-й бронетанковый ремонтный завод», расположенное в Армавире. В персональный санкционный список внесены генеральный директор завода «Каскад» Руслан Кулбаев, директор «РИП-Импульса» Андрей Сычев и гендиректор бронетанкового ремонтного завода Владимир Белакин.
В решении Совет ЕС указывает, что все три предприятия российские власти отнесли к военно-промышленному комплексу. В документе также отмечается, что эти организации имеют право на федеральные субсидии для покрытия жилищных расходов сотрудников. В отношении руководителей Евросоюз указывает на их работу в предприятиях российской оружейной промышленности и считает, что они материально поддерживают военно-промышленный комплекс страны.
Новое решение Евросоюза расширяет ограничения в отношении российского военно-промышленного комплекса: под санкции попали сотни предприятий и руководителей. В обосновании по кубанским компаниям Совет ЕС ссылается на их отнесение российскими властями к оборонному сектору, а в отношении директоров — на их управленческую работу в предприятиях оружейной промышленности. Новые ограничения начали действовать 12 октября, в день публикации решения.
.