Три предприятия Кубани и их руководство попали в новый санкционный список ЕС

В решении Совет ЕС указывает, что все три предприятия российские власти отнесли к военно-промышленному комплексу. В документе также отмечается, что эти организации имеют право на федеральные субсидии для покрытия жилищных расходов сотрудников. В отношении руководителей Евросоюз указывает на их работу в предприятиях российской оружейной промышленности и считает, что они материально поддерживают военно-промышленный комплекс страны.