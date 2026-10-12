После пожара на танкере «Афрамакс Рио» в Сочи не обнаружили загрязнения моря

В Сочи специалисты не обнаружили последствий пожара на танкере «Афрамакс Рио», который атаковали безэкипажные катера ВСУ у побережья Черного моря. Мониторинг обстановки продолжается. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.