После пожара на танкере «Афрамакс Рио» в Сочи не обнаружили загрязнения моря
12.10.2026, 12:42
В Сочи специалисты не обнаружили последствий пожара на танкере «Афрамакс Рио», который атаковали безэкипажные катера ВСУ у побережья Черного моря. Мониторинг обстановки продолжается. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Судно следовало под флагом Либерии и перевозило груз нефти. После атаки удалось спасти всех 23 членов экипажа, являющихся гражданами Индии. По информации агентства, пострадавших нет.
Ранее городская администрация сообщала о результатах наблюдений за состоянием морской акватории. По их данным, загрязнения моря нефтяным грузом не зафиксировали. Также космический мониторинг не выявил пятен нефтепродуктов в акватории.