Мэра Новороссийска проверяют на нарушения при работе с застройщиками
12.10.2026, 19:42
В администрации Новороссийска 12 октября прошли обыски, в том числе в кабинете главы города Андрея Кравченко и его заместителей. Оперативно-розыскные мероприятия направлены на проверку информации о возможных противоправных действиях чиновников при работе с крупными застройщиками. Об этом пишет «Ъ».
По данным правоохранительных органов, мэр строительство и ввод в эксплуатацию двух объектов в нарушение закона. Одна из строительных компаний получила от администрации разрешение на возведение гостиницы рядом с территорией воинской части, но мэрия не согласовала выдачу с командованием Южного военного округа Минобороны РФ. Другой застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра, хотя сотрудникам администрации было известно, что суд признал объект незаконным строением.
Документы в обоих случаях подписывал кто-то из заместителей Андрея Кравченко, временно исполнявших обязанности градоначальника. При этом правоохранители полагают, что мэр был осведомлен о ситуации, а его заместители действовали по указанию руководителя.
Еще одно направление, которое заинтересовало силовиков, — проекты комплексного развития территории (КРТ). Известно, что в 2024 году мэрия заключила договоры КРТ с двумя крупными застройщиками. Застройщики перечислили более 250 млн руб. на счет АНО «Футбольный клуб "Черноморец"», президентом которого являлся Андрей Кравченко, а также в адрес городской организации, реализующей социальные инициативы.
По данным правоохранительных органов, взносы не были добровольными, дополнительные выплаты по договорам КРТ инициировал мэр.