Мэра Новороссийска проверяют на нарушения при работе с застройщиками

По данным правоохранительных органов, мэр строительство и ввод в эксплуатацию двух объектов в нарушение закона. Одна из строительных компаний получила от администрации разрешение на возведение гостиницы рядом с территорией воинской части, но мэрия не согласовала выдачу с командованием Южного военного округа Минобороны РФ. Другой застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра, хотя сотрудникам администрации было известно, что суд признал объект незаконным строением.