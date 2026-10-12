Объем сбора ТКО в Краснодарском крае снизился на 6,5%

За январь–август 2026 года в Краснодарском крае собрали 1,41 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) — на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,51 млн тонн). Об этом сообщило краевое министерство ТЭК и ЖКХ в ответ на запрос «Ъ-Кубань».