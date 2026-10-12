Объем сбора ТКО в Краснодарском крае снизился на 6,5%
12.10.2026, 12:00
За январь–август 2026 года в Краснодарском крае собрали 1,41 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) — на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,51 млн тонн). Об этом сообщило краевое министерство ТЭК и ЖКХ в ответ на запрос «Ъ-Кубань».
Одновременно зафиксировано резкое падение объемов сортировки: на обработку поступило 599,3 тыс. тонн ТКО против 781,8 тыс. тонн годом ранее — снижение составило 23,3%. По состоянию на 1 сентября 2026 года на сортировку направили лишь 42,4% от всего объема собранных отходов.
Сократились и объемы утилизации. Вторичных материальных ресурсов, переданных на переработку, оказалось 48,7 тыс. тонн против 52,6 тыс. тонн за тот же период 2025 года. В итоге доля ТКО, направленных на утилизацию, составила 3,4%.
Полные данные об объемах захоронения отходов за текущий год министерство сформирует только в январе 2027 года. Для сравнения: по итогам всего 2025 года на кубанские полигоны вывезли 2,14 млн тонн мусора.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край планировал перейти на двухпоточную систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 сентября 2026 года. Согласно постановлению губернатора Вениамина Кондратьева, новая схема предполагает разделение отходов на два потока с использованием отдельных контейнеров. Коммунальные отходы будут складироваться в серые контейнеры, вторичные ресурсы, пригодные для переработки,— в синие.