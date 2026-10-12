К 2030 году в Адыгее достроят инфраструктуру «Лагонаки» и «Дегуакской поляны»
12.10.2026, 11:18
Общий объем инвестиций в строительство всесезонного горного экокурорта «Лагонаки» и туристско-рекреационного парка «Дегуакская поляна» в Адыгее превысит 100 млрд руб. Запуск первых очередей туристической инфраструктуры обоих проектов ожидается в 2029–2030 годах. До этого срока планируется завершить строительство инженерных и транспортных объектов, сообщили «Эксперту Юг» в Комитете Адыгеи по туризму и курортам.
По данным ведомства, сейчас на обеих площадках возводят обеспечивающую инфраструктуру. Параллельно инвесторы готовятся приступить к строительству объектов туристической инфраструктуры.
Проект курорта «Лагонаки» реализуется с 2022 года в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Его общая стоимость оценивается примерно в 60 млрд руб., из которых 30 млрд руб. приходится на первую очередь. Проект реализует НАО «Красная Поляна» через дочернее ООО «Лагонаки» при финансовом участии корпорации «Туризм.РФ». Инвестором выступает группа «Мантера». На создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках отраслевого нацпроекта предусмотрено около 10,3 млрд руб.
Туристско-рекреационный парк «Дегуакская поляна» создается в урочище Дегуако Майкопского района. Объем вложений в проект превышает 40 млрд руб.; финансирование обеспечивают частные инвестиционные компании. В 2024 году завершились два этапа строительства инфраструктуры: к площадке подвели электроснабжение мощностью 4 МВт и построили подъездную дорогу «Даховская — Дегуакская поляна».