К 2030 году в Адыгее достроят инфраструктуру «Лагонаки» и «Дегуакской поляны»

Проект курорта «Лагонаки» реализуется с 2022 года в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Его общая стоимость оценивается примерно в 60 млрд руб., из которых 30 млрд руб. приходится на первую очередь. Проект реализует НАО «Красная Поляна» через дочернее ООО «Лагонаки» при финансовом участии корпорации «Туризм.РФ». Инвестором выступает группа «Мантера». На создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках отраслевого нацпроекта предусмотрено около 10,3 млрд руб.