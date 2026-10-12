Кубань нарастила выпуск фармпродукции до 7,5 млрд рублей
12.10.2026, 14:49
За последние пять лет выпуск фармацевтической и медицинской продукции в Краснодарском крае вырос более чем в три раза и достиг 7,5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам встречи с руководителями Армавирской биофабрики.
Как глава региона сообщил в своем Telegram-канале, биофабрика занимается научными разработками, создает и выпускает ветеринарные препараты и вакцины, востребованные по стране и за ее пределами. На встрече обсудили результаты и планы по расширению производства.
В этом году предприятию исполнилось 105 лет. Губернатор отмечает, что биофабрика продолжает модернизировать мощности и расширять линейку лекарственных препаратов, а регион готов оказать ей всю необходимую поддержку.
По его словам, край заинтересован в развитии сильных предприятий с собственной научной базой, способных создавать новые технологии и производства. В перспективе в регионе планируют реализовать специализированный медицинский промтехнопарк.