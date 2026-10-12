Кубань нарастила выпуск фармпродукции до 7,5 млрд рублей

За последние пять лет выпуск фармацевтической и медицинской продукции в Краснодарском крае вырос более чем в три раза и достиг 7,5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам встречи с руководителями Армавирской биофабрики.