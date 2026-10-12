Розничный кредитный портфель жителей Кубани достиг 1,677 трлн рублей

Ипотечный портфель за год вырос на 11,4%. Одновременно увеличивался спрос на потребительские кредиты, в том числе автокредиты. В регуляторе связывают активность заемщиков с ожиданием ужесточения макропруденциальных лимитов, запланированного на октябрь 2026 года.