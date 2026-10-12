Розничный кредитный портфель жителей Кубани достиг 1,677 трлн рублей
12.10.2026, 11:31
Розничный кредитный портфель жителей Краснодарского края на 1 сентября 2026 года достиг 1,677 трлн руб., увеличившись за год на 7,6%. Основным драйвером роста стала ипотека, объем которой приблизился к 1 трлн руб. Это 58% от общей задолженности населения региона перед банками. Об этом «Бизнес ФМ Краснодар» сообщили в пресс-службе Южного главного управления Банка России.
Ипотечный портфель за год вырос на 11,4%. Одновременно увеличивался спрос на потребительские кредиты, в том числе автокредиты. В регуляторе связывают активность заемщиков с ожиданием ужесточения макропруденциальных лимитов, запланированного на октябрь 2026 года.