В санкционный список ЕС внесли пять предприятий Крыма и Севастополя

По подсчетам «Ъ-Кубань», среди регионов юга России и Северного Кавказа больше всего предприятий в новый санкционный перечень попало из Ростовской области — 16. В Волгоградской области указаны шесть организаций, в Дагестане — четыре. По три предприятия значатся в Краснодарском и Ставропольском краях, Северной Осетии и Крыму, по два — в Карачаево-Черкесии и Севастополе. Еще одна организация зарегистрирована в Астраханской области.