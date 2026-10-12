В санкционный список ЕС внесли пять предприятий Крыма и Севастополя
12.10.2026, 17:34
Под новые санкции Евросоюза попали пять предприятий Крыма и Севастополя и три их руководителя. Это следует из решения Совета ЕС от 12 октября 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».
В Крыму под ограничения попали АО «Завод "Фиолент"» в Симферополе, АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» в Керчи и АО «Научно-исследовательский институт аэроупругих систем» в Феодосии. В Севастополе в перечень внесены ФГУП «771-й ремонтный завод средств связи Черноморского флота Минобороны РФ» и ФГУП «13-й судоремонтный завод Черноморского флота Минобороны РФ».
В персональный санкционный список внесены генеральный директор «Фиолента» Александр Баталин, руководитель судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы Олег Гончаров и директор 771-го ремонтного завода Владимир Георгиу.
Основанием для включения предприятий Совет ЕС указал их принадлежность к российскому военно-промышленному комплексу. В решении говорится, что российские власти отнесли эти организации к соответствующей категории, что дает им право на федеральные субсидии для покрытия жилищных расходов сотрудников. В отношении руководителей Совет ЕС указывает на их работу на предприятиях российской оружейной промышленности и считает, что они материально поддерживают российский военно-промышленный комплекс.
Решение Совета ЕС от 12 октября 2026 года предусматривает включение в санкционный перечень 826 организаций и 743 физических лиц. Новые записи по крымским и севастопольским предприятиям и руководителям датированы днем публикации документа, когда он вступил в силу.
По подсчетам «Ъ-Кубань», среди регионов юга России и Северного Кавказа больше всего предприятий в новый санкционный перечень попало из Ростовской области — 16. В Волгоградской области указаны шесть организаций, в Дагестане — четыре. По три предприятия значатся в Краснодарском и Ставропольском краях, Северной Осетии и Крыму, по два — в Карачаево-Черкесии и Севастополе. Еще одна организация зарегистрирована в Астраханской области.