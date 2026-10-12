На долю Кубани приходится почти четверть всех вакансий в АПК в РФ
12.10.2026, 10:07
Количество вакансий в агропромышленном комплексе России в сентябре 2026 года достигло 80 тыс., увеличившись на 19% год к году. Наиболее заметный прирост предложений о работе зафиксирован в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Такие данные приводит Россельхозбанк по итогам анализа рынка труда на платформе «Я в Агро», приуроченного к выставке «Золотая осень — 2026».
Спрос на агрономов за год вырос на 35%, а средняя предлагаемая зарплата в этой категории увеличилась на 40%, до 100–120 тыс. руб. в месяц. В числе востребованных специалистов также машинисты-трактористы, комбайнеры, водители спецтехники, ветеринарные врачи, зоотехники, инженеры и технологи. Кроме того, агропредприятия ищут IT-специалистов, способных работать с базами данных, цифровыми платформами и системами искусственного интеллекта.
По динамике числа вакансий лидирует Северо-Кавказский федеральный округ, где показатель за год увеличился на 32%. В Южном федеральном округе рост составил 28%, в Дальневосточном — 25%, в Центральном — 24%.
Наибольшая доля предложений о работе приходится на Краснодарский край — 22% от общего числа вакансий. На втором месте Московская область с 15%, на третьем — Ростовская область с 10%.
Ростовская область также стала лидером по медианной предлагаемой зарплате в агропромышленном комплексе — 106 тыс. руб. В Краснодарском крае показатель составляет 100 тыс. руб., при этом агрономам предлагают в среднем 136 тыс. руб. Для сравнения, медианная зарплата в отрасли по России достигает 82 тыс. руб.