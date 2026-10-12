На долю Кубани приходится почти четверть всех вакансий в АПК в РФ

Спрос на агрономов за год вырос на 35%, а средняя предлагаемая зарплата в этой категории увеличилась на 40%, до 100–120 тыс. руб. в месяц. В числе востребованных специалистов также машинисты-трактористы, комбайнеры, водители спецтехники, ветеринарные врачи, зоотехники, инженеры и технологи. Кроме того, агропредприятия ищут IT-специалистов, способных работать с базами данных, цифровыми платформами и системами искусственного интеллекта.