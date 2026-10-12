Продажи антидепрессантов на Кубани выросли на 51% за семь месяцев
12.10.2026, 09:00
Аптечные продажи антидепрессантов в Краснодарском крае за январь—июль 2026 года выросли на 51% в денежном выражении и на 40% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев жители региона приобрели 651,5 тыс. упаковок препаратов на общую сумму 674,1 млн руб, сообщили «Ъ-Кубань» в маркетинговом агентстве DSM Group.
В январе—июле 2025 года продажи антидепрессантов в крае составляли 466,6 тыс. упаковок на 445,4 млн руб. За год объем продаж увеличился на 184,9 тыс. упаковок, а денежный показатель вырос на 228,7 млн руб.
Лидером по доле продаж в денежном выражении стал бренд «Триттико» — 11,3%. На втором месте оказался «Велаксин» с 11,2%, далее следуют «Ципралекс» и «Дулоксента» — по 10,5%. Замыкает пятерку «Феварин» с долей 7,2%.
Рост продаж наблюдался и в других регионах юга России. В Ростовской области аптечные продажи антидепрессантов за семь месяцев увеличились на 41% в денежном выражении, до 398,9 млн руб., в Ставропольском крае — на 44%, до 175,8 млн руб., в Адыгее — на 34%, до 41,9 млн руб.
Профильные специалисты связывают такую динамику с ростом выявляемости патологий и переходом к более продолжительным курсам терапии, а также с преодолением психологического барьера перед психиатром. Врачи констатируют «омоложение» аудитории клиник и предостерегают людей от самолечения.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в первом квартале 2026 года было реализовано 264 тыс. упаковок антидепрессантов, что на 41% превышает показатель аналогичного периода 2025 года (186,7 тыс.)