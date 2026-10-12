Продажи антидепрессантов на Кубани выросли на 51% за семь месяцев

Аптечные продажи антидепрессантов в Краснодарском крае за январь—июль 2026 года выросли на 51% в денежном выражении и на 40% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев жители региона приобрели 651,5 тыс. упаковок препаратов на общую сумму 674,1 млн руб, сообщили «Ъ-Кубань» в маркетинговом агентстве DSM Group.